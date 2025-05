Osimana: Chiodini e Labriola confermati per la prossima stagione

Nessuna novità in casa Osimana (Eccellenza). Solo conferme, per ora. Mauro Chiodini sarà sempre il direttore sportivo anche nella prossima stagione e Claudio Labriola allenerà la prima squadra, per il secondo anno di fila.

"Abbiamo iniziato un lavoro che bisogna portare avanti - dice il direttore sportivo dei senza testa –. L’Osimana ha fatto dei passi avanti in questi anni e sappiamo quanto il campionato sia difficile con molte società importanti. Si è creato qualcosa che vorremmo portare avanti negli anni, anche quando non ci saremo più noi". Chiodini tiene a ringraziare la società "per la fiducia che mi è stata rinnovata, metterò tutto me stesso per il bene e la crescita dell’Osimana" le dichiarazioni del ds nel comunicato ufficiale sulla pagina social dell’Osimana. "Mi è stato permesso di lavorare sempre con piena fiducia e a 360° gradi. E ciò mi ha spinto di nuovo a seguire questo percorso".

Sul gruppo. "E’ mia intenzione confermare tutto lo staff tecnico e poi ci concentreremo sui giocatori". Di ieri la notizia della conferma di mister Labriola. "Fortemente voluta dalla società, che riconosce in Claudio i valori, la competenza e la visione necessaria per proseguire il percorso di crescita intrapreso insieme. Continuità, identità e passione giallorossa: avanti tutta Mister" scrive sui social la dirigenza giallorossa.

In squadra per ora è arrivata la conferma di Alessandroni. "Ha un rapporto speciale con il presidente, è stato il primo a rinnovare, un uomo simbolo. Poi c’è Mafei, l’unico giocatore che ha il contratto biennale. Prossimamente inizieremo a valutare conferme e nuovi acquisti" chiosa il ds. Un occhio alla squadra (dovrebbero salutare Borgese, Bugaro, Calvigioni e Micucci), un altro anche alla società dove le difficoltà non mancano.

"Dobbiamo organizzarci, sappiamo che ci sono state difficoltà, ma stiamo cercando di superarle, anche con il supporto di vari appassionati. Vogliamo formare una squadra con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto in questi ultimi anni, non guardando solo al risultato, ma anche alla crescita dei giocatori e quello che esprimono in campo. Non mollando mai, dando tutto in ogni partita. I tifosi lo hanno apprezzato e ce lo hanno riconosciuto". Anche se contano anche i risultati, mancati quest’anno. Sia in Coppa - gettando al vento la possibilità di conquistare la finale per il secondo anno di fila - che in campionato, con un cammino fuori casa da rivedere con ben 9 sconfitte. Da qui bisognerà ripartire e rimediare, per cercare di conquistare quei playoff mai raggiunti nelle ultime tre stagioni. Oltre a un rafforzamento societario inevitabile.