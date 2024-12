Osimo, Comune nel caos. Oggi arriva il commissario e lo scontro non si ferma

E’ in arrivo oggi il commissario Grazia Branca che prende le redini del Comune di Osimo per i prossimi cinque mesi. Mentre ieri pomeriggio i commercianti del centro hanno tenuto a organizzare l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale con Confcommercio offrendo un brindisi, in segno di gratitudine e unità, le dimissioni del sindaco Francesco Pirani non hanno placato le acque, anzi, hanno ancor più incendiato la scena politica che deve ricompattarsi alla svelta prima delle elezioni di maggio. Una nuova discesa in campo di Pirani non sarebbe esclusa, ma di certo non più con FdI che torna sull’argomento: "La garanzia che il governatore Acquaroli poteva dare sul leader delle Liste civiche Dino Latini era ricompresa nell’ambito della normalità, buona fede e responsabilità politica, che mai come in questo momento si richiede a chi viene eletto ad amministrare il bene comune, mentre il gruppo che fa capo a Latini ha sempre anteposto altro al bene di tutti". Il gruppo di sostegno fatto da politici "Io sto con Francesco Pirani" afferma: "Ognuno tragga conseguenze e insegnamenti. C’è chi ha lavorato per unire come Pirani, chi per dividere e chi per sabotare. Nonostante tutto, tanta amarezza". Rinasci Osimo si dice vicina al governatore: "A Osimo si ritrova probabilmente senza ’soldati’ politicamente all’altezza". Il M5s commenta: "Un Comune commissariato non rappresenta mai una vittoria, bensì il fallimento della politica. L’auspicio è che questo commissariamento possa essere l’occasione per una riflessione profonda".

"Le dimissioni del sindaco segnano la fine di un’esperienza politica fallimentare che riflette la crisi del centrodestra nelle Marche. Un governo regionale che, invece di risolvere i problemi, sta sgretolando i suoi pezzi" dice la segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi

si. sa.