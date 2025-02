Osimo, Far west in piazza. Litigano per una ragazza, accoltellato un minorenne

Le urla hanno richiamato residenti e alcuni passanti. Due ragazzi di origini tunisine sono rimasti coinvolti in una lite sabato notte ai giardini di piazza Nuova a Osimo. Uno dei due è stato accoltellato a una coscia. Ha appena 17 anni. Anche l’altro è minorenne, quasi coetaneo. Due ragazzini che prima, al culmine di un litigio, sarebbero venuti alle mani. Tra gli schiamazzi si sono allontanati. Poi però uno dei due è tornato indietro con un coltello e ha sferrato un fendente sulla coscia dell’altro, rivale, pare, in amore. Sarebbe quello infatti il motivo che ha fatto scatenare tutto, una ragazza contesa tra i due. In pochi istanti il ragazzo colpito si è accasciato a terra richiamando altre persone. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Osimo la cui caserma è situata proprio a due passi.

I soccorsi sono arrivati subito, gestiti dall’infermieristica del 118 partita dal vicino ospedale di Osimo. Stabilizzato sul posto, il giovane è stato trasportato al nosocomio cittadino. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono in corso le indagini per chiarire la posizione del ragazzo che ha accoltellato il connazionale. E’ stato identificato dai militari poco dopo. Rischierebbe la denuncia per lesioni. I due si conoscevano da tempo. Non sembra fossero sotto effetto di alcol o droghe al momento della lite, il ragazzo avrebbe agito in un gesto d’impeto. Piazza Nuova, in pieno centro a Osimo, è stata spesso teatro in passato di episodi simili, di atti vandalici, tanto da spingere la passata amministrazione a potenziare la videosorveglianza e i controlli anche in notturna.