Osimo impazzisce per Cristina D’Avena

di Silvia Santini

Il Natale ha scaldato i motori ieri pomeriggio quando in centro a Osimo Cristina D’Avena ha incantato con la sua voce e i suoi grandi successi migliaia di persone tra grandi e bambini. Hanno sfidato il freddo entusiasmandosi per quelle canzoni dei cartoni animati che hanno rallegrato una generazione intera. "Che tuffo nel passato – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni presente –. Sentire la magica voce di Cristiana D’Avena è stato come tornare indietro nel tempo. Vedere non solo bambini ma anche adulti cantare e ballare è la prova del potere delle musica, in grado da sempre di unire più generazioni. Ieri è stato bellissimo, un vero turbinio di emozioni e non posso che ringraziare anche tutti voi".

Il concerto all’aperto, gratuito, è stato da tutto esaurito. Migliaia le persone che sono andate in piazza per seguire l’atteso appuntamento. Intere famiglie che, nonostante il freddo, si sono coperte e hanno assistito entusiaste al concerto della D’Avena. La 59enne ha scaldato gli animi dei presenti con musica e show d’alto livello, vista la sua esperienza come attrice, conduttrice televisiva e anche radiofonica.

Tantissimi sono gli eventi musicali in programma nel calendario natalizio, con concerti di grande richiamo per i più giovani come la Vertical Night, la musica "dai balconi" del centro in programma venerdì dalle 19 in versione natalizia ma non mancheranno appuntamenti più tradizionali come i concerti natalizi a teatro (oggi alle 17.30), al duomo o sotto l’albero di piazza Boccolino con artisti locali.