Osimo in lutto, addio alla voce di Stefano Rizzi

La città è sgomenta per la scomparsa di Stefano Augusto Rizzi, 75 anni, giornalista sportivo legatissimo alla città. E’ stato una colonna del giornalismo osimano fin dagli anni Settanta, voce delle cronache radiofoniche di Radio Osimo delle partite dell’Osimana nei mitici anni della Serie D e della C2. Ha sempre narrato lo sport osimano di ogni disciplina sia da corrispondente delle testate locali, come corrispondente del Tg3 e da ultimo dalle colonne della creatura sua e di Valeria Dentamaro (ex Carlino), "La Meridiana", attraverso la quale ha raccontato le vicende socio-politiche della città degli ultimi decenni. "Lo saluto riproponendo una mia vignetta che mi avevano chiesto per celebrare i venti anni della Meridiana e che io raffigurai in una redazione nebbiosa di fumo di sigaretta, com’era allora la loro sede. Caro Stefano, semplicemente grazie", dice l’ex sindaco Stefano Simoncini. "Ci lascia un pezzo di storia della nostra comunità che ebbi l’onore di premiare durante la cerimonia dell’Apollino d’oro", dice l’altro ex sindaco Simone Pugnaloni. I funerali oggi alle 11.30 nella chiesa della Sacra Famiglia.