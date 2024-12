Osimo, via al primo Natale senza sindaco

Osimo, 9 dicembre – E’ partito il Natale osimano, il primo senza sindaco dopo le dimissioni di Francesco Pirani. Pur senza luminarie e albero, che arriveranno oggi e saranno pronti per martedì sera, le feste sono iniziate grazie alla Confcommercio, che ha inaugurato il proprio Villaggio natalizio realizzato in piazza Boccolino con elfi, Babbo Natale a ritirare le letterine e buffet per tutti ad animare una città dal clima sottotono per la crisi politico amministrativa che ha ritardato anche il cartellone di eventi natalizi.

Il centro dells festa e in piazza Boccolino vestita a festa. Il prossimo weekend, 14 e 15, previsto un laboratorio per la decorazione della pallina di legno mentre il 21 e 22 Dicembre si lavorerà per realizzare candele delle feste e splendide ghirlande di Natale. Il 21 Dicembre in programma anche il Remember Disco Dance a cura del Dj Andrea Falcetelli.

Il 28 dicembre sarà di scena il coro Gospel Fano Gospel Choir, un coro in attivo da trent’anni costituito da quaranta coristi uniti dalla stessa passione che si sono esibiti in tante le città e teatri: da Piazza Duomo di Milano al Teatro Giovanni da Udine di Udine. Il coro è diretto da Caterina Di Placido e accompagnato da tre musicisti professionisti: Giovanni Golaschi al basso, Manuel Casisa alle tastiere e Mattia Leoni alla batteria.

Il 29 dicembre esibizione del ventriloquo Niccolò Pesaresi e del vincitore di ‘Tu si que vales’ 2024 Matteo Franziano che presenterà un affascinante spettacolo di ombre cinesi. Conclusione in grande stile con la Befana e la sua assistente il 6 gennaio, che saranno presenti nel centro di Osimo per dolci sorprese dedicate in particolare ai più