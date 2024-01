Osimo stazione, il centro prelievi pronto a riaprire nei locali di Rfi

"Ogni promessa agli osimani è un dovere da mantenere. Nonostante le difficoltà noi continuiamo il nostro impegno per la città. L’amministrazione comunale ha riconsegnato i locali come da intese con l’Ast Ancona per la riapertura del centro prelievi a Osimo Stazione. Ora attendiamo la pratica sanitaria che permetterà il nuovo inizio del servizio alla nostra comunità". L’annuncio arriva dal sindaco Simone Pugnaloni, una svolta dopo le criticità vissute dalla frazione più popolata dopo la chiusura anni fa dell’ambulatorio nei locali della stazione ferroviaria. Al momento non si conoscono i tempi di riapertura ma dovrebbe avvenire a breve. Se ne era parlato anche in Consiglio comunale e regionale. Nei mesi scorsi l’Ast 2 aveva anche annunciato l’avvio del progetto pilota dell’infermiere domiciliare di quartiere. La riapertura del centro era stata garantita a ottobre quando l’assessore regionale Saltamartini aveva risposto alle interrogazioni del presidente del Consiglio regionale Latini e del capogruppo Pd Mangialardi. L’assessore aveva precisato che il servizio rimarrà anche oltre la scadenza della locazione del centro tra Comune e Rfi. Con ogni probabilità l’Ast si farà carico della sistemazione e della continuazione del servizio.

Silvia Santini