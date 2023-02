Palazzina dell’emergenza da costruire accanto all’ospedale di Fabriano in stallo, per il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli è colpa dei prezzi dell’edilizia aumentati. "Il progetto esecutivo – rimarca il consigliere di maggioranza replicando al collega di opposizione Maurizio Mangialardi – è in fase di verifica e nonostante ben tre adeguamenti ai prezziari dei costi delle materie prime e richieste di integrazioni che si sono rese necessarie a seguito dell’appalto dell’aprile 2019, si sta recuperando il tempo perso. La Giunta Ceriscioli dall’appalto a quando gli è stato notificato dai marchigiani, con il loro voto, l’avviso di sfratto, che ha fatto? Sono oltre 15 mesi di totale immobilismo. Da parte nostra, non solo abbiamo ripreso in mano questo ennesimo dossier, ma abbiamo anche incrementato il budget dell’opera fino a 20 milioni di euro, adeguandolo ai costi sopraggiunti e rendendo il tutto ancora più funzionale. Mi auguro, finalmente, che dal Pd, soprattutto dal suo capogruppo, si provi a fare politica e non solo e sempre polemica". A gennaio dello scorso anno l’assessore regionale Francesco Baldelli aveva parlato di "gara entro l’estate e avvio probabile del cantiere in autunno".

sa.fe.