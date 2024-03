Padovano, la sua storia in un libro

Incontro con un ex campione d’Europa oggi al ristorante Seta di San Silvestro di Senigallia, a due passi dalla casa che diede i natali a Renato Cesarini. Stasera alle ore 20 Michele Padovano, vincitore della Champions League del 1996 con la Juventus di Marcello Lippi, Alex Del Piero e Gianluca Vialli, presenterà la sua autobiografia "Tra la Champions e la Libertà", appena uscita e già tra i libri di letteratura sportiva più letti. Padovano, classe 1966, attaccante, una lunga carriera da calciatore iniziata nel 1985 nell’Asti e terminata nel 2001 nel Como, una presenza nella nazionale maggiore nel 1997 e tante stagioni di serie A con Napoli, Genoa e soprattutto Juventus, racconta la sua vicenda, non solo felice, tutt’altro. Terminata la carriera infatti l’ex calciatore passò in breve tempo dalla gloria alla polvere: arrestato perché ritenuto asse portante di una organizzazione dedita allo spaccio di droga, fu condannato in primo grado a oltre otto anni di carcere. Dopo un periodo in un istituto carcerario e ai domiciliari, il giocatore ha però sempre sostenuto la sua innocenza iniziando una lunga battaglia giudiziaria conclusasi soltanto lo scorso anno con l’assoluzione da tutte le accuse. Padovano, che sarà presente al ristorante Seta dove sarà possibile fermarsi anche a cena con l’ex bianconero, racconterà tutto questo stasera a Senigallia.