"Palabras de tango" a Chiaravalle: un festival tra incontri e spettacoli

Ecco la seconda edizione del festival di cultura italo-argentina "Palabras de tango" a Chiaravalle. In programma un incontro con le scuole sui canti di resistenza tra Italia e America Latina, un videocollegamento sui viaggi transoceanici di Maria Montessori e sulle rotte dell’emigrazione italiana e un gala di tango con l’orchestra Tango Spleen e vari cantanti e danzatori ospiti.

Si parte domani al teatro comunale Giacconi, alle 11, con una lezione-concerto rivolta alle scuole e intitolata "Resistere / Resistir", che ripercorrerà la storia dei canti di resistenza culturale e politica tra Italia, Argentina e America Latina, in collaborazione con l’Anpi e la partecipazione degli artisti argentini Martin Diaz alla chitarra e Sarita Schena alla voce.

Il secondo appuntamento, intitolato "Merica ’Merica" sabato alle 16.30 alla biblioteca Ferretti e vedrà come protagonista la figura di Maria Montessori alla luce del suo stretto legame con il continente americano.

Nello specifico si approfondirà il tema del viaggio da diversi punti di vista, partendo proprio dai percorsi transoceanici intrapresi dalla scienziata chiaravallese, su cui interverrà da remoto la sua bisnipote Carolina Montessori, già presidente onoraria del comitato scientifico di Casa Montessori Chiaravalle e curatrice, tra l’altro, del libro "In viaggio verso l’America. 1913, diario privato a bordo del Cincinnati" di Maria Montessori.

Si esploreranno inoltre le rotte dell’emigrazione italiana in America Latina grazie a testimonianze dirette, in videocollegamento. Cuore di questa edizione del festival sarà il concerto-spettacolo di tango e musica tradizionale argentina dell’orchestra Tango Spleen, che andrà in scena domenica, alle 17.30 (biglietti da 10 a 12 euro: 071.7451020), al Teatro Giacconi".

Nata dall’iniziativa del suo direttore, il pianista e compositore argentino Mariano Speranza, la formazione è tra le più note a livello internazionale e coniuga la tradizione popolare con la continua ricerca della propria evoluzione stilistica.

Il gala di tango domenicale sarà inoltre impreziosito dalle voci di Giacomo Medici e Sarita Schena, cantanti ospiti dell’orchestra, nonché dagli interventi dei ballerini e maestri di tango Alessandro Esposto, Sara Porfiri, Roberto Nicchiotti e Francesca Panella.

Parteciperanno anche artisti e campioni europei paralimpici della scuola di danza L’Oltre Tango.