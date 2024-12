Pane gratis davanti alla chiesa

"Pane gratis": il cesto con tanto di cartello affisso è apparso nottetempo sul sagrato della chiesa di San Biagio e Romualdo. Circa 50 filoncini per chi ne avesse bisogno, posizionati in tre cassette di plastica. La foto ha fatto il giro dei social conquistando subito apprezzamenti. Quel pane "per i poveri" sarebbe quello avanzato da una mensa scolastica nei giorni scorsi. Ma è un segno dei tempi difficili che si stanno vivendo. "Nei giorni scorsi è stato presentato alla Caritas diocesana il rapporto povertà e sono 480 le famiglie seguite dall’emporio in tutta la diocesi. Il dato è più o meno costante negli ultimi anni ma in seguito alle nuove crisi del lavoro il numero delle persone che chiederanno aiuto aumenterà", spiega don Marco Strona, direttore della Caritas diocesana. Le persone assistite sono aumentate del 24% dal 2021 ad oggi e complessivamente gli interventi Caritas in questi quattro anni sono aumentati del 76%. "Il 20% delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto lavorano ma stentano ad arrivare a fine mese. E’ il cosiddetto lavoro povero".