Parcheggi con sponsor, scoppia la polemica

Ennesimo scontro tra Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti) e Giunta, stavolta per il parcheggio da realizzare tra le vie Galilei e Mameli. "La farmacia Mannucci finanzierà l’intera opera con 92mila euro. Nel contratto di sponsorizzazione saranno previsti parcheggi privati?", la domanda provocatoria. La replica: "Baldassini fa disinformazione e smentisce se stesso, con l’unico apparente intento di gettare fumo negli occhi dei cittadini". I fatti. "L’amministrazione Signorini, pur di accontentare il privato, ha tentato di ‘mischiare le carte in tavola’ con l’emissione di un bando per la ricerca di ulteriori sponsorizzazioni, andato deserto – l’accusa di Baldassini –. Il dottor Mannucci, da una iniziale disponibilità di finanziare l’opera con un contributo di 37mila euro, oggi ne sborserà 92mila". Storia lunga, quella dell’area di sosta. Già nota nella seconda legislatura Brandoni. Oggi, con l’intero importo finanziato dal proponente e citando il contratto stesso, per Baldassini sarebbero garantiti allo sponsor diritti specifici: "L’amministrazione chiarisca".

È il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi a ricordare che il parcheggio sarà finanziato (integralmente) da un privato e che, nel 2017, era un progetto nato per garantire stalli a residenti e utenti degli ambulatori. All’epoca fu avviata una raccolta firme. "L’area sarà messa nella disponibilità della farmacia Mannucci, unico sponsor per portare a termine l’opera, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori dal costo di 92mila euro – chiarisce Barchiesi –. Una volta realizzata, la nuova area di sosta tornerà nella disponibilità pubblica". La stoccata di Barchiesi: "Baldassini persevera nel ridicolo tentativo di far passare per demeriti i grandi meriti di questa amministrazione, che continua a reperire risorse per realizzare opere".

Giacomo Giampieri