Parco Bezzecca messo in sicurezza Ko l’ascensore di palazzo Anziani

Intervento di messa in sicurezza al Parco Bezzecca per il transennamento di un tratto di muro di confine con una proprietà privata sottostante, che nottetempo aveva ceduto in parte. Sul posto erano intervenuti in un primo tempo i vigili del fuoco e i tecnici del magazzino comunale in reperibilità. Ieri invece, la squadra deputata alle manutenzioni ha provveduto a perimetrare l’area interdetta. Il parco è comunque fruibile nei consueti orari di apertura al pubblico. Intanto è stato momentaneamente sospeso l’utilizzo dell’ascensore di Palazzo Anziani per un guasto sulla linea internet che serve la struttura. Il guasto, indipendente dal Comune, non consente però la attivazione della video sorveglianza che è invece indispensabile e obbligatoria per l’utilizzo dell’ascensore pubblico.