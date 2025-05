Parco del Conero, Zannini oggi a Uno Mattina

Oggi alle 9.30, Marzo Zannini, Direttore del Parco del Conero, sarà in diretta a Uno Mattina, Rai Uno accompagnando la giornalista Rebecca Vespa Berglund lungo alcuni sentieri dell’area protetta. Il tema è quello sia della bellezza di questo scrigno di biodiversità che, in quanto fragile, va tutelato, sia l’iter in corso in Parlamento per fare del Parco Regionale un Parco Nazionale. Il Parco del Conero sta lavorando molto per promuovere la destagionalizzazione del turismo per le molte opportunità di fruire del territorio nei momenti di minore pressione antropico. Sul tavolo l’accessibilità dei sentieri per i soggetti a ridotta mobilità.