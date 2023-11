Parco in via Fra Dante Bucarini, cofinanziamento dalla Regione

"Il parco a gradoni di via Fra Dante Bucarini tornerà accessibile". Lo ha annunciato, ieri, il Comune, che cofinanzierà il progetto di riqualificazione al 50 per cento assieme alla Regione. L’intervento costerà complessivamente 52mila euro. L’area sotto piazza Sant’Antonio era inagibile a causa delle lesioni subite dal muro di cinta, ma i nuovi fondi regionali per 26mila euro ne permetteranno la riqualificazione. Avendo già a disposizione il progetto esecutivo l’ente falconarese è riuscito a classificarsi in posizione utile per ottenere il contributo: è arrivato 22esimo su un totale di 81 partecipanti. Il parco si sviluppa su tre livelli ed è parzialmente interdetto da oltre cinque anni, ossia da quando venne evidenziata una grossa lesione lungo il muro che costeggia la strada. Già dal 2021 il Comune di Falconara aveva programmato il rifacimento del muro del parco e un intervento di manutenzione straordinaria sul marciapiede di via Fra Dante Bucarini sul lato di piazza Giovanni XXIII, nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e di abbattimento delle barriere architettoniche.

L’aumento dei costi aveva però impedito all’amministrazione di avviare i lavori. Il progetto è stato quindi adeguato e il Comune, a fronte di uno stanziamento non più sufficiente, ha candidato il progetto al bando regionale. Verrà rifatto il tratto di muro danneggiato, attualmente realizzato con blocchi in pietra calcarea, e sostituito da un muro più resistente in calcestruzzo armato, che sarà poi rivestito in pietra – si punta ad usare quella della demolizione – per armonizzarsi alla porzione restante.