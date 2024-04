"Parco nell’area dell’ex ospedale"

La sezione osimana di Italia nostra ha organizzato un incontro alla Lega del Filo d’Oro dal titolo "Area ex ospedale San Sabino di Osimo. Proposte per un nuovo parco culturale didattico e land art". Tanti anni fa sarebbe dovuto sorgere l’ospedale di Osimo in quell’area a San Sabino, oggi in degrado. In tutti questi anni è stato chiesto da tante associazioni e altrettanti cittadini la possibilità di rimettere a nuovo quell’area per donarla alla città stessa. La zona adesso è pronta a riprendere vita dopo la modifica al piano regolatore, invocata tra tutti da Italia Nostra e non solo, che si è sempre interessata al problema del recupero dell’area. Le sue potenzialità sono notevoli e si sta cercando di capire come valorizzare quel patrimonio. La nuova destinazione urbanistica propedeutica al progetto è inserita nel Puc che è appena approdata per l’ok definitivo in Consiglio comunale. "Nel convegno sono intervenuti esperti del settore, che hanno già realizzato parchi importanti e funzionali, tra questi il parco Stella sella in Trentino Alto Adige", hanno detto da Italia Nostra. "Si propone un parco polifunzionale per cittadini e turisti, un’area verde arricchita di opere d’arte con percorsi didattici e sportivi per le scuole e per i diversamente abili, vista la presenza nel territorio della Lega del Filo d’Oro e di altre organizzazioni inclusive", fanno sapere ancora dal consiglio direttivo di Italia Nostra. Per quanto riguarda i fondi, ci sarebbero anche quelli del contenzioso legale legato proprio al caso annoso dell’ospedale, da cui il Comune conta di recuperare circa 700mila euro. Il progetto potrebbe interessare più Comuni, l’area infatti si trova al confine con il territorio comunale di Castelfidardo e potrebbe creare un indotto turistico utile a molti.

si. sa.