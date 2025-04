Parco zoo, parte la caccia alle uova di Pasqua

Ancora qualche posto disponibile per partecipare alla divertentissima ‘Caccia alle uova’ di Pasqua organizzata dal Parco Zoo Falconara. Dopo il successo della passata edizione, quest’anno l’evento raddoppia. Si svolgerà infatti in due giornate: sabato 19 e domenica 20 aprile, alle 11 e alle 16. Per prendere parte al gioco (con un massimo di 18 a turno), è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale del Parco.

Tutto è pronto, dunque, per questo appuntamento speciale dedicato ai bambini a partire dai cinque anni accompagnati da un adulto. I partecipanti, suddivisi in squadre, dovranno esplorare un’area del Parco alla ricerca delle coloratissime uova di cartone, ognuna contenente indizi sui pasti degli animali ospiti. I giocatori, inoltre, avranno l’opportunità di creare arricchimenti a tema per poi assistere al momento della somministrazione del cibo, proprio come veri keeper dello zoo.

L’evento avrà un costo aggiuntivo di cinque euro a bambino, somma che sarà interamente devoluta a favore di progetti di ricerca e conservazione in collaborazione con l’Okapi Conservation Project (Repubblica Democratica del Congo). Il Parco Zoo è aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18). Il giardino zoologico marchigiano sarà visitabile anche a Pasquetta, il 25 aprile e il primo maggio: tre giornate tra natura, gioco e attività con il trucca bimbi presso l’Aia del contadino, alle 11 e alle 14, e ‘La biologa racconta’, incontri con lo staff didattico scientifico della struttura per immergersi nel meraviglioso mondo degli animali.

Sul fronte delle novità per la stagione 2025, l’area bosco è finalmente pronta ad accogliere le scuole dell’infanzia e i piccoli visitatori. Lungo il sentiero didattico sono stati installati numerosi pannelli informativi con filastrocche e storie sugli esemplari dello zoo, per apprendere divertendosi.