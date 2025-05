Parco zoo, un giugno ricco di eventi imperdibili

L’estate s’avvicina e il Parco Zoo Falconara risponde "presente" con un giugno ricco di eventi imperdibili per scoprire il mondo degli animali e la natura. Si parte sabato (31 maggio), domenica 1 e lunedì 2 giugno con Keeper’s Challenge, alle 11, all’Aia del Contadino. Iniziativa speciale per i piccoli amanti della natura e delle avventure, pensata per coinvolgere bambini e famiglie che avranno la possibilità di realizzare i pasti per gli animali, come dei veri guardiani dello zoo. Per poter partecipare, dovranno avere almeno cinque anni ed essere accompagnati da un adulto. Un gioco con fini benefici: i cinque euro a bambino (da prenotare online, in aggiunta al biglietto d’ingresso) saranno devoluti interamente al progetto di conservazione dell’okapi della Repubblica Democratica del Congo.

Nelle stesse giornate sarà inoltre possibile partecipare ai talk de ‘La biologa racconta’ tra okapi, grifoni, fenicotteri e canguri o trasformarsi nel proprio animale preferito al ‘Trucca-bimbi allo zoo’. Poi, domenica 8, ‘Un mondo di foreste’, con un focus sulle campagne di sensibilizzazione e conservazione promosse da Eduzoo e Eaza. Domenica 15, invece, ‘Il suolo che non ti aspetti’, dove gli esperti illustreranno ai più piccoli le pratiche sostenibili per rispettare e proteggere il terreno, promuovendo la riforestazione. Per domenica 22 è in programma ‘Una trachemys è per sempre’, l’evento dedicato alle testuggini più note al mondo, mentre domenica 29 la conclusione con ‘Mic: millepiedi, insetti and Co’, per un’esperienza educativa che insegna a rispettare e proteggere i piccoli invertebrati.

Venerdì 20 e 27 giugno, infine, riecco ‘Quando è sera… Retroscena! – Il dietro le quinte dello zoo’, un’esclusiva visita guidata serale tra grandi carnivori, aree riservate e il lavoro dei guardiani. L’evento, pensato per un pubblico adulto (età minima 11 anni), ha un costo di 20 euro e richiede prenotazione online obbligatoria.