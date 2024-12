"Pari giusto con la Fermana. Bene il girone d’andata"

Un tempo a testa, un punto per uno. Fermana e Castelfidardo tornano a muovere la classifica. Sul finire della sfida il Castelfidardo ha avuto la possibilità di portare a casa anche i tre punti, ma Matteo Boccaccini non è riuscito a gonfiare la rete come gli era successo a fine primo tempo contro l’Avezzano. "Ho rischiato di fare gol a un minuto dalla fine - racconta il difensore -. La palla su un calcio d’angolo ha attraversato tutta l’area, sono riuscito a stopparla sul secondo palo, a rientrare e poi tirare a giro, ma è uscita di poco. Peccato, perché avremmo portato a casa tre punti importanti per la salvezza".

L’ultima azione di un secondo tempo che ha visto più Fermana (raggiungendo il pari con la punizione di Bianchimano con la barriera dei fidardensi non esente da colpe), mentre nella frazione iniziale era stato il Castelfidardo a essere protagonista del match con il gol del vantaggio segnato da Nanapere. "Il pareggio nel complesso è stato un risultato giusto, perché noi abbiamo fatto la partita nel primo tempo, loro nel secondo. Si sono caricati dopo un palo colpito di testa. Il loro gol è nato su una punizione al limite dell’area che dobbiamo rivedere un attimo, perché magari qualcosina abbiamo sbagliato". Anche se i rammarichi non mancano in casa fidardense.

"Nel primo tempo non siamo stati bravi abbastanza, perché deve finire almeno 2-0. L’avremmo meritato". Invece la squadra di Giuliodori - orfana di capitan Fabbri, Osama e Guella - si deve accontentare di un punto chiudendo il girone di andata in nona posizione con 22 punti. "Il bilancio è buono, dopo un avvio un po’ così, altalenante. Siamo una giovane squadra e abbiamo pagato un po’ di inesperienza. Ma poi ci siamo rimessi in sesto e abbiamo fatto cinque vittorie nelle ultime otto partite. Siamo fuori dalla zona playout e quindi contenti. Questo deve essere il nostro obiettivo, conquistare la salvezza, non possiamo pensare ad altro. Dobbiamo ripeterci nel ritorno".