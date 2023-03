Aeroporto di Ancona: Parigi e Londra ma anche Italia

Parigi e Londra ma anche Italia: ecco tutti i voli dal nostro Sanzio

Dal prossimo 27 maggio si volerà dalle Marche a Parigi, un collegamento che farà la storia dell’Ancona International Airport. Il volo, annunciato nelle scorse settimane da Regione, Agenzia del Turismo e dell’Internazionalizzazione e Aia, sarà operato da Volotea e avrà frequenza bisettimanale (martedì e sabato). I biglietti per raggiungere la capitale francese stanno andando a ruba sul sito della compagnia spagnola. Aeroporto Ancona, la mappa dei voli: Parigi, Londra e le isole per le vacanze estive. Il Sanzio ha ingranato La stessa che da Ancona assicura, ormai da anni, le destinazioni verso le città delle isole Sardegna e Sicilia, come Cagliari, Catania, Olbia e Palermo. Cinque destinazioni anche per gli irlandesi di Ryanair, che hanno annunciato – di recente – il raddoppio per Catania (dal 27 marzo e trisettimanale, lunedì, mercoledì e venerdì) e confermato Bruxelles Charleroi, Cracovia, Dusseldorf Niederrhein e Londra Stansted. Si volerà anche sull’aeroporto di Londra Gatwick, a luglio, grazie alla EasyJet: si inizia il 3 e per tutta la stagione estiva con due frequenze settimanali, lunedì e venerdì, fino al 28 ottobre. Nel carnet dei voli dal Sanzio anche Monaco di Baviera (tramite Lufthansa), Bucarest (dal 13 dicembre 2022 grazie a Wizz Air) e Tirana (doppia...