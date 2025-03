"Parliamo di Lei" con gli studenti del Liceo Artistico Mannucci

Si chiuderà domenica alla Galleria Papini di Ancona la mostra ‘Parliamo di Lei’ degli studenti del Liceo Artistico Mannucci. La ‘Papini’ ha voluto sviluppare questo progetto partendo dall’augurio scritto più di cento anni fa dalla pittrice Evangelina Gemma Alciati, che chiedeva di potersi esprimere liberamente come i propri colleghi maschi. ‘Proprio per questo l’obiettivo - sottolinea lo storico dell’arte Michele Servadio - è tanto complesso quanto attuale: riflettere sul delicato tema della donna contemporanea da un’angolazione e da una prospettiva specifica, ovvero quella delle nuove generazioni, sinonimo e sintomo del mondo che verrà’. Le opere esposte sono state infatti realizzate da alcune giovanissime alunne del ‘Mannucci’.

Grazie alla preziosa collaborazione dei docenti ‘le ragazze hanno potuto muoversi nella piena e più totale autonomia espressiva, realizzando pitture e sculture che presentano come minimo comune denominatore l’immagine percettiva ed emotiva della donna contemporanea. La mostra diviene quindi l’occasione perfetta per riflettere su questo tema osservandolo da un punto di vista privilegiato e non tenuto sufficientemente nella giusta considerazione’. Non a caso domina il rosso, simbolo della violenza di cui troppo spesso sono vittime proprio le donne.