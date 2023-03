Partita del Cuore dedicata all’alluvione: scatta la prevendita per l’evento del 16 aprile

Partita la prevendita per la Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’. L’incontro in programma allo stadio ‘Bianchelli’ il 16 aprile. In campo ci sarà anche Gianni Morandi che tornerà sulla spiaggia di velluto in concerto i primi di luglio. La Nazionale italiana cantanti scenderà in campo in una sfida contro il Charity Team Senigallia e il ricavato andrà interamente a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, da subito in prima linea nella gestione dell’emergenza.

Da Morandi a Ruggeri, passando per Clementino e Sangiovanni fino a Lda e Tananai, saranno tantissimi i vip in campo pronti ad indossare la maglia della Nazionale Cantanti che sfideranno ex campioni tra cui Fabrizio Ravanelli e Ciro Ferrara.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket (https:www.vivaticket.comitTicketpartita-del-cuore-insieme-per-senigallia204876) al costo di 10 euro più diritti di prevendita per la gradinata, ma c’è anche la possibilità di sedersi nelle poltroncine in tribuna pagando 20 euro più prevendita. I biglietti da lunedì 27 marzo saranno in vendita anche alla Libreria Mastai, in via Felice Cavallotti 15 a Senigallia, con orario 9-12.30 tutte le mattine tranne il lunedì e 17-19 solo di lunedì, mercoledì e venerdì. La partita sarà per molti l’occasione per vedere da vicino i propri beniamini, altri nomi saranno annunciati dagli organizzatori nei prossimi giorni. La partita sarà preceduta da una Charity Dinner organizzata dal Panathlon Senigallia.