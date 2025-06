"Passano i camion e la casa trema"

Maria Gabriella Camoni abita a Torrette e parla delle difficoltà del quartiere: "I problemi di Torrette? Cominciamo dal traffico, quando passano i camion mi trema la casa, ma un’altra cosa brutta è in via Conca, verso il mare, è impossibile attraversare per andare a prendere il bus, proprio non ci sono le strisce e il pedone rischia di farsi investire. E poi gli incroci, soprattutto quello su via Grotte, per immettersi le auto devono sporgersi e se arriva qualcuno che va forte ecco che succede l’incidente. Poi da migliorare le aree verdi: vicino a casa mia c’è un giardinetto con l’erba alta, i cani fanno i loro escrementi proprio dove giocano i bambini, le siepi invadono il marciapiede tanto da impedire ai pedoni di camminare".