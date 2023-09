Passeggia con tirapugni in tasca, negli slip nascondeva l’hashish

Passeggia per la strada e quando vede la polizia tenta di nascondersi dietro l’impalcatura di un palazzo interessato da lavori. Il giovane, straniero aveva con sé droga e un tirapugni. Il controllo è avvenuto giovedì, alle 22.30, in via della Grazie. A quell’ora era di servizio una pattuglia delle volanti e gli agenti hanno notato il ragazzino, straniero, che ha affrettato il passo per nascondersi tra le impalcature di uno stabile. Quando gli operatori lo hanno fermato e gli hanno chiesto i motivi che lo hanno portato ad assumere quel comportamento ha estratto da solo, dalla tasca della felpa, un tirapugni, giustificandone il possesso in difesa della propria incolumità. Accompagnato negli uffici di via Gervasoni, in questura, è stato sottoposto agli accertamenti del caso e in quella circostanza i poliziotti hanno trovato negli slip indossati dal giovane, all’interno di una busta di plastica trasparente, della droga: aveva hashish per un peso di oltre 5 grammi. Non ha saputo spiegare dove avesse preso la sostanza e perché l’aveva nascosta. E’ stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio.