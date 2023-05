Passeggiata culturale: 120 in giro per Osimo

E’ stata riuscitissima la passeggiata culturale dedicata alle fonti storiche di Osimo lo scorso fine settimana, con una larga partecipazione che ha coinvolto tanti osimani e qualche curioso dai Comuni limitrofi, tra cui Montefano, Jesi e Castelfidardo. "Partiti in circa 120 da piazza Boccolino, abbiamo percorso il versante sud per raggiungere Fonte Fellonica dove abbiamo ammirato la bellezza dei campi coltivati e le distese di papaveri per poi spostarci nel lato nord con fonte dell’Acquaviva, fonte di Montecesa, Fonte Magna, fonte del Pelo e chiudere a quella di via Guazzatore – dice l’assessore al Turismo Michela Glorio, promotrice dell’evento cui ha partecipato -. Un ringraziamento a tutti coloro che ne hanno preso parte e appuntamento alla prossima passeggiata che si terrà a Passatempo domenica 11 giugno con visita all’abbazia di Veragra e Fonte Cima". Terminato il restyling di Fonte Magna, la più importante e antica, l’obiettivo finale è creare un parco urbano che permetta di metterle in connessione, già collaudato dai tanti turisti che stanno prendendo parte alle passeggiate. Presto i prossimi appuntamenti per l’estate.