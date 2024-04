Passeggiata ecologica e pulizia del Passetto: ecco come partecipare

E’ in programma per domenica 21 aprile, a ridosso della Giornata della Terra, una passeggiata ecologica al Passetto con cleanup, organizzata da Plasticfree in collaborazione con il Comune di Ancona e con l’associazione Impronta animale, che nel corso dell’ultima riunione di giunta ha deliberato il patrocinio all’iniziativa su proposta dell’assessore al Volontariato civico Marco Battino. Per i prossimi giorni, l’associazione sta organizzando un numerosa serie di eventi in tutta Italia. L’appuntamento anconetano è alle 10 alla scalinata, di fronte al Monumento. Per partecipare occorre iscriversi al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7416/21-apr-ancona . L’evento in media dura due ore e a tutti i partecipanti è fornito anche il tag Instagram @plasticfreeit con il quale chi vorrà potrà postare video e stories.