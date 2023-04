Passeggiate immersi nella natura del Conero e visite alle mostre

Come trascorrere questa due giorni pasquale? Un modo potrebbe essere immergersi nella natura con il ‘ConeroTrek Anello Pasquale’ di oggi (dalle ore 9.30 alle 12.30), che include un brindisi finale.

L’appuntamento, firmato Traversata del Conero, propone una visita con una guida naturalistica ufficiale del Parco, che include un itinerario in quattro tappe: Pian Raggetti, Grotte romane, Pian Grande e belvedere nord, vero balcone sul mare. Info 3278576083 (whatsapp).

A Portonovo il Fortino Napoleonico propone ‘Happy Easter – il pranzo di Pasqua’ (info 071 801450). Domani (ore 9.30-15.30) si può fare un’escursione sulle creste del Monte Strega, da Monte La Penna a Monte Cilio passando per la croce, la vetta e Monte Costarelle. Intorno, panorami mozzafiato, tracce di animali e coloratissime fioriture. Ritrovo al Parco dei Daini di Sassoferrato (info 3286762576). Sempre domani, dalle ore 15 alle 19, L’Arco di Noè propone una facile escursione sul Conero (info 3331823124).

Per chi punta sulla cultura si sono le mostre. Ancona ne propone due: domani in Pinacoteca termina ‘Carlo Maratti. Strategie comunicative e promozione della propria opera’. Imperdibile la Madonna con Bambino e Santi, al cui fianco c’è il disegno autografo preparatorio del capolavoro, conservato a Osimo, e che per la prima volta viene messo a confronto con l’opera pittorica a cui ha dato vita: un’occasione unica per osservare dal vero l’accuratezza che Maratti poneva nella preparazione delle tele, soprattutto quando bisognava ottenere dal committente l’approvazione prima di iniziare a dipingere. Orario di visita: dalle 10 alle 19.

Alla Mole Vanvitelliana, per la prima volta in Italia, si può visitare la mostra fotografica di Yann Arthus-Bertrand e Brian Skerry ‘Pianeta Mare’, che racconta la bellezza del nostro pianeta Blu suscitando una riflessione sull’urgenza di preservarlo e sui modi di viverlo. Orario di visita: dalle 10 alle 19.30.