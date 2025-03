"Passion Assets, cresce il mercato"

Un evento unico per la regione Marche si è tenuto venerdì a Jesi, dedicato ai Passion Assets ovvero beni di lusso, opere d’arte, auto, moto, gioielli, borse, orologi d’epoca, vini pregiati, design, e più in generale oggetti da collezione che hanno non solo un importante valore economico, ma anche emotivo e speculativo.

Organizzato da Confapi Industria Ancona, l’associazione territoriale di riferimento per la piccola e media industria privata, l’evento che si è tenuto presso Harley-Davidson Route 76 a Jesi, ha riscosso grande successo, grazie anche alla partecipazione di esperti di settore che hanno illustrato le variabili finanziarie e fiscali da considerare, gli eventuali costi di conservazione, i trend in alcuni dei principali settori, evidenziando anche i vantaggi e i rischi di questo tipo di investimento.

"Confrontandoci con i nostri imprenditori, abbiamo constatato che collezionare beni di qualità è spesso un modo di accrescere il patrimonio attraverso un investimento strategico oltre a riflettere un interesse personale o una propria passione – ha sottolineato Michele Montecchiani, Direttore di Confapi industria Ancona. - La diversificazione è una strategia chiave per proteggere gli investimenti dalle fluttuazioni del mercato".