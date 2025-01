Patente scaduta e niente revisione: due denunce

La polizia di Stato ha eseguito a Fabriano operazioni straordinarie di controllo del territorio. Sono state identificate 65 persone, di cui 18 con pregiudizi penali, 36 i veicoli controllati e due le infrazioni amministrative contestate. Un fabrianese è stato sorpreso alla guida con la patente scaduta e un altro con revisione del mezzo scaduta, cui è stata anche comminata la sanzione accessoria della sospensione della circolazione. Sono state due le unità operative del Commissariato cittadino e due del reparto Prevenzione crimine di Perugia che hanno proceduto al controllo di obiettivi e vie di comunicazione ritenuti maggiormente esposti in termini di frequentazione e passaggio di persone sospette e pregiudicate. L’attività è poi proseguita nei controlli amministrativi di alcune attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande. All’interno di uno dei locali, un 31enne residente in un comune limitrofo è risultato destinatario di un foglio di via dal comune di Fabriano emesso dal Questore nel 2024 per la durata di due anni. Gli agenti gli hanno chiesto conto della sua presenza e il 31enne si è giustificato affermando di essersi fermato a bere qualcosa al bar con gli amici. La motivazione non gli ha risparmiato una denuncia per violazione del dispositivo di interdizione da Fabriano.