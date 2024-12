PD e opposizione: verso un futuro condiviso nel consiglio comunale

Sono certa che il PD saprà cogliere questa sfida con la propria dignità e consapevolezza. Servirà lo stesso atteggiamento da parte di tutti coloro che si riconoscono nel percorso, compreso Rubini e Altra Idea di Città.

L’intervista al Carlino del consigliere comunale di sinistra, oltre ad aver messo con le spalle al muro la giunta e la maggioranza di destra, ha suscitato reazioni all’opposizione. A partire dal partito più forte che sembra intenzionato a ragionare su un futuro condiviso, ma a determinate regole: "Come opposizione, si lavora insieme in Consiglio comunale, già su molti temi. È stato piuttosto naturale trovare condivisione su questioni, in cui il sindaco e la giunta si sono caratterizzati. Promesse disattese, scarsa attenzione alle fasce più deboli, aumenti di tariffe nei confronti dei cittadini e altro – spiega la capogruppo Dem, Susanna Dini – Ci sono valori comuni, presupposti necessari per creare una alternativa nei prossimi anni, con al centro un PD rinnovato, che sappia far tesoro delle tante cose buone realizzate, e di quelle da rielaborare o rivedere.

In questo percorso è necessario, da parte di tutti, un contributo di umiltà, predisposizione al confronto, consapevoli che non ci sono stati vincitori nel campo del centrosinistra alle ultime elezioni comunali. Il Partito Democratico, tuttavia, parte dai risultati elettorali, riconfermati dalle Europee, che lo vedono come il primo partito della città.

Rivendicare i risultati del passato non serve, bisogna guardare avanti, ha detto Rubini e a lui risponde Diego Urbisaglia (Ancona Futura): "Su 100 cose di cui parliamo con Rubini, 97 siamo d’accordo e a dividerci sono appena 3, questo per dire che c’è molta condivisione all’opposizione. Detto questo non ci aspettiamo applausi da lui sui risultati della giunta Mancinelli, ma l’intervista l’ho molto apprezzata. Noi non possiamo non rivendicare quanto portato a casa nelle giunte precedenti, è una questione di rispetto e verità, e su questo solco stiamo costruendo un percorso da condividere per un nuovo soggetto comune."

Infine il candidato alle Primarie del centrosinistra, Carlo Pesaresi: "Ho apprezzato molto l’intervento di Francesco Rubini. In particolare l’approccio positivo dello sguardo sugli scenari futuri. Siamo di fronte a una evidente incapacità della giunta Silvetti di dare un buon governo alla città e al completo fallimento delle tante promesse fatte in campagna elettorale. La necessità di un confronto costruttivo tra tutte le forze politiche che hanno un progetto alternativo a quella delle destre è ormai un fatto ineludibile. Da avviare subito senza attendere un secondo di più. Un confronto che va fatto su contenuti e temi. Questi però non possono essere utilizzati come grimaldelli per dividere."

Pierfrancesco Curzi

Nella foto, i consiglieri d’opposizione, Susanna Dini e Carlo Pesaresi