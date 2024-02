Pedala e viene travolto da un’auto. Un ciclista è grave a Torrette

Si è tenuto il peggio per un attimo ieri verso mezzogiorno, a Campocavallo di Osimo. Un ciclista è stato sbalzato dal sellino per l’impatto con una macchina in transito cadendo a terra. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo Icaro, atterrato nel campo circostante a via di Jesi. L’uomo, un 30enne, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso. Sul posto, con l’ambulanza della Croce rossa, è arrivata anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito e per gestire il traffico lungo quella provinciale spesso intenso. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso e per chiamare aiuto. Il ciclista, amatoriale, non aveva documenti con sé ma è di Loreto. E’ rimasto sempre vigile e cosciente, le sue condizioni sono state giudicate piuttosto gravi dal personale medico intervenuto sul posto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tutto è successo di fronte nei pressi del bar "2punto2", dove si sono radunate diverse persone molto preoccupate per quanto accaduto. Tantissima la paura. Pare che il ciclista stesse pedalando da solo, senza un gruppo di amici ad accompagnarlo, quando l’auto l’ha "toccato" facendolo rovinare a terra. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente lungo quel frequentatissimo rettilineo però, appunto, sono tuttora in corso le indagini degli agenti della municipale.