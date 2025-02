"Pensieri senza sprechi", reading sull’ambiente con Romina Antonelli

Reading ‘Pensieri senza sprechi’ oggi (ore 18) al Centro di Educazione ambientale La Confluenza di Osimo. A firmarlo e interpretarlo è l’attrice Romina Antonelli, per l’occasione affiancata dal duo di percussioni MaZeStick. A ogni lettera corrisponde una freddura, un frammento poetico, un’intuizione: dalla A di artificiale alla Z di zero, passando per clima, decrescita, rifiuti, felicità e progresso. Un esperimento di riflessione sui temi del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili in occasione della giornata nazionale ‘Mi illumino di meno’ di Caterpillar e Rai Radio2. Alla lettura seguirà un aperitivo a lume di candela. L’evento è su prenotazione (3407720361 e 345 5073406).