Per Jesi: "Problemi per ponte della Granita"

"La giunta Fiordelmondo ci potrebbe spiegare se la passeggiata per il viale della Vittoria corrisponda a qualche fase avanzata progettuale, oppure se sia stato avviato uno studio sul ponte della Granita a San Giuseppe che ha gli stessi problemi del ponte San Carlo che si approssimano a inaugurare (domani alle 10,30, ndr)?". A tornare all’attacco sul fronte opere pubbliche è Per Jesi, forza di opposizione che aggiunge: "Ci potrebbe anche dire esattamente se inaugurerà lo ’spazio estivo per spettacoli e concerti, oltre a una tensostruttura-auditorium’ previsto dal loro programma di mandato?". Ma la forza di opposizione paventa anche un calo dei posti per gli anziani alla casa di riposo Vittorio Emanuele II: "Quanti posti effettivi rimarranno dopo l’intervento di riqualificazione? Non vorremmo che diminuissero come invece sembra". E ancora: "Perché la scuola Martiri della Libertà reduce da un fallimento della ditta appaltatrice sia stata giudicata gravemente incompleta in campagna elettorale, ma non è più un problema senza giardino e con marciapiedi disastrati ancora oggi nel 2024?".