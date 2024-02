Pertosse e virus sinciziale: morta neonata

Ancona, 6 febbraio 2024 - Mix letale di pertosse e virus respiratorio sinciziale: è morta ieri pomeriggio a soli 15 giorni di vita una neonata, al presidio pediatrico dell'ospedale Salesi di Ancona. La piccola era nata lo scorso 21 gennaio, dopo un parto senza alcuna complicazione.

I sintomi

La piccola era tornata a casa con la mamma, fino alla comparsa nei giorni seguenti di una tosse insistente, accompagnata da catarro e febbre.

La corsa in ospedale

Sabato 3 febbraio i genitori l’hanno portata al pronto soccorso del Salesi per guarire i disturbi respiratori. Inizialmente la neonata è stata ospitata nella Clinica pediatrica, poi le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente e domenica sera si è reso necessario il suo ricovero d'urgenza nel reparto di Rianimazione pediatrica.

Una vita da salvare

L'équipe medica, guidata dal dottor Alessandro Simonini, ha lottato per ore per salvarle la vita, ma la piccola non ce l'ha fatta. Secondo quanto emerge, la neonata era stata contagiata sia dal batterio della pertosse sia dal virus respiratorio sinciziale, un agente virale altamente contagioso che è la causa principale della bronchiolite (infiammazione che coinvolge le più piccole diramazioni bronchiali) e della polmonite nei bambini con meno di due anni.

Pertosse e prevenzione: il vaccino in gravidanza

"La pertosse è una malattia infettiva che può essere molto grave nei neonati – è il commento del direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, il professor Matteo Bassetti - Per questa ragione effettuare il vaccino per la pertosse in gravidanza è fortemente raccomandato intorno alla 28sima settimana, al fine di consentire alla gestante la produzione di anticorpi sufficienti e il loro passaggio nella placenta".

L'offerta gratuita del vaccino contro la pertosse dal 2002 ha ridotto i casi a meno di 5 ogni 100mila abitanti, mentre la letalità nei Paesi sviluppati si è assottigliata allo 0,2%.

Virus sinciziale: come si cura

Il virus respiratorio sinciziale si contrasta con antifiammatori, antipiretici e all'occorrenza antibiotici.