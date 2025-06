Perugia, il centrocampo è sotto la lente. Sul taccuino di Meluso c’è pure l’ex Di Noia

Il centrocampo nel mirino. Il diesse Mauro Meluso è al lavoro su quelle che sono le priorità, sui tasselli da reperire per colmare le lacune che si sono create con la fine del campionato e di alcuni prestiti. La società biancorosso potrebbe chiudere la prima operazione già la prossima settimana e inserirà la prima pedina in mediana.

Mauro Meluso ha un obiettivo, mettere a segno le trattative prioritarie (terzino destro, difensore centrale, regista) prima della partenza della squadra per il ritiro in Argentina. Non si esclude che il Perugia compia altre mosse prima del 13 luglio, anche per l’attacco, considerando che Seghetti difficilmente farà parte del gruppo che si preparerà in Argentina. Le strategie sono già chiare, i sondaggi non mancano. E tra i nomi sondati dal dirigente del Perugia c’è una vecchia conoscenza, si tratta del centrocampista Giovanni Di Noia (1994) che con l’Entella ha raggiunto la promozione in serie B. Il centrocampista, che nella fase cruciale del campionato è stato impiegato da play, è un esperto della categoria, ha vinto il campionato anche con il Perugia (e ha perso la finale play off con il Foggia), per la sua esperienza è corteggiato da diverse squadre di serie C (Monopoli, Trapani) e il Grifo è tra le formazioni interessate al profilo.

L’intenzione è quella di trovare giocatori di categoria che sappiano affrontare le insidie della Lega Pro. In mezzo al campo Vincenzo Cangelosi potrà contare sul giovane Joselito, per quanto riguarda Giunti ci sarà da fare i conti con le offerte che arriveranno nelle prossime settimane. E poi ci sono Broh e Torrasi, due giocatori sì affidabili ma che non avrebbero pienamente convinto società e tecnico. Broh ha ancora un altro anno di contratto, potrebbe essere valutato meglio in ritiro ma il Grifo, nel caso dovesse arrivare un’offerta, potrebbe prenderla in considerazione.