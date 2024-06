Petrolati e Audax restano insieme anche in A2

Diego Petrolati e Audax Senigallia: l’unione continua. Sarà ancora il tecnico ostrense a guidare la formazione giallorossa per la stagione 2024/2025. Dopo la storica promozione in A2, la società decide di affidarsi nuovamente a Petrolati, pedina fondamentale per la scalata senigalliese dalla C2 regionale all’A2 nazionale. "A Senigallia ho trovato un ambiente ideale. - commenta il tecnico senigalliese-. Una società seria, che mi ha fatto lavorare serenamente, dandomi tempo, appoggiandomi sempre, anche nei periodi meno felici. Per quanto riguarda i ragazzi non è scontato avere a disposizione giocatori che, oltre ad essere validi sportivamente parlando, si mettono a completa disposizione. La risposta costante che ho avuto da ognuno di loro in questi anni, mi ha dato la forza per mettere tutto me stesso in questo progetto, e aver scritto, insieme a loro, la storia di questa società e questo mi riempie di orgoglio e felicità. Ho sempre pensato che il ciclo di un allenatore debba avere una durata limitata, ma qui all’Audax sto davvero bene e sono felicissimo di proseguire insieme questo cammino. Sono consapevole delle difficoltà che incontreremo, ma al tempo stesso fortemente motivato. Farò di tutto per ripagare la fiducia riposta in me". Il lavoro della società per costruire una squadra, che possa competere al meglio sul palcoscenico ben più competitivo di serie A2, è appena iniziato.

a.m.