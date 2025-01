Petrucci prende tutto. Un pari tra le proteste

CIVITANOVESE 0 ROMA CITY 0

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 7; Franco 5.5, Diop 6, Passalacqua 6, Cosignani 6; Macarof 6, Capece 5.5, Domizi 5.5, Brunet 5.5 (19’st Aprea 5.5); Bevilacqua 6, Vila 6 (15’st Padovani 5.5). A disp. Raccichini, Mancini, Rossetti, Giandomenico, Damiani, Pompili, Cappella. All. Senigagliesi 5.5.

ROMA CITY (3-5-2): Salvati 6; Neri 6, Spina 6, Alari 6; Limongelli 5.5 (41’st Fradella 6), Gelonese 6.5, Bonello 5.5, Marchi 5.5, Calisto 5.5; Camilli (27’st Costa 6.5), Hernandez 5.5. A disp. Merlini, Delmastro, Battistoni, Bamba, Baldi, Omoruyi, Omohonria. All. Boccoloni 5.5.

Arbitro: Borello di Nichelino. 6.

Note: Ammoniti Domizi, Neri, Gelonese.

Le parate di Petrucci nel finale salvano la Civitanovese dall’inferno. Contro il Roma City, avversario più alla portata, arriva un pareggio poco utile in termini di classifica, ma il punto è oro colato per la piega assunta dal match nel finale. Gli ultras di "Piazza Conchiglia" indicono lo sciopero del tifo e il primo tempo lo passano all’esterno. Petardi e aria tesa. All’interno, un settore vuoto e lo striscione: "una società senza dignità non merita i propri ultrà". Gli stessi tifosi organizzati entrano all’intervallo, incitano la squadra e, non soddisfatti della prestazione, abbandonano gli spalti prima della fine. Profili ribatte: "La società una dignità ce l’ha e lo ha dimostrato partendo umilmente dalla prima categoria e arrivando alla D". Il resto del pubblico è in gradinata centrale e qui il messaggio è un altro. "Il nostro amore è stato, è e sarà in ogni categoria. Civitanova 1919 unico grande amore", scrivono i "Soli contro tutti".

In avvio Senigagliesi ha a disposizione una rosa molto corta considerando le assenze di Visciano e Buonavoglia. Il tecnico fa esordire il centravanti Vila, al fianco di Bevilacqua. Brunet è schierato sulla linea di centrocampo, out di sinistra. Sul fronte ospite Boccolini deve fare a meno di Trasciani, al suo posto Alari. In attacco il trainer laziale preferisce Camilli a Limongelli. La prima frazione è contratta. Tanti scontri fisici. Giusto un tentativo di Vila (20’) e un paio di agganci di Bevilacqua. La ripresa inizia con la conclusione alta di Hernandez (4’), mentre la Civitanovese è tutta in un tiro al volo di Macorof al 16’. Gli ultimi minuti il Roma City li passa in area locale. Palo di Spina sugli sviluppi di un corner (41’), quindi Hernandez sciupa alzando la mira al 43’, mentre Petrucci dice no a Fradella in due occasioni.