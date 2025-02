Piazza Cavour pronta a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto

Alle 22 in piazza Cavour scoccherà l’ora del secondo tempo della festa, quella danzante con il DjSet di Radio Studio Più, nota emittente radiofonica che trasmette in tutta Italia, oltre che a Ibiza e Formentera. E’ la principale novità del Carnevale, rinnovato quest’anno dall’amministrazione comunale anche e soprattutto con questo appuntamento della notte. Radio Studio Più, infatti, in diretta nazionale con Ugo Palmisano (foto), speaker e nota spalla nell’Andrea Catavolo Show, e Dj Sandy, farà ballare con le hit del momento e i classici della dance music tutta la piazza, mascherata e non, che interverrà alla lunga serata di Carnevale.

Se, dunque, durante il pomeriggio si ballerà con la musica di Charlie Rock, la notte lascerà spazio ai tanti giovani che parteciperanno all’evento, grazie anche alla partnership con l’università, e trasformerà piazza Cavour in una discoteca all’aperto. Una mega festa che sarà trasmessa in diretta radio ma anche in diretta televisiva sul canale 79 del digitale terrestre: "Questo sabato il Carnevale farà esplodere Ancona di colori e allegria – recita lo spot nazionale che viene trasmesso in questi giorni su Radio Studio Più e che finisce per essere anche uno spot per il capoluogo –. Sabato primo marzo un doppio appuntamento, a partire dalle 15 la grande sfilata lungo corso Garibaldi, con il concorso per i travestimenti più originali. Dalle 22 per la prima volta una grande festa in maschera in piazza Cavour con la musica di Studio Più. Ti aspettiamo sabato per ballare con Radio Studio Più". g.p.