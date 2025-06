Pionieri Rocca Mare. Michela Molinelli guida il direttivo

Cambiano i componenti del direttivo della Pro loco ‘Pionieri Roccamare’, ma restano inalterati l’amore per il quartiere e la volontà di offrire a residenti e frequentatori un’estate ricca di eventi. È questa la filosofia che anima il nuovo gruppo di lavoro, che nei giorni scorsi ha incontrato alcune autorità comunali nel quartiere, dove da fine giugno a metà agosto si succederanno spettacoli teatrali in vernacolo, iniziative per bambini, serate di ballo e sport per i bagnanti.

A guidare il direttivo la presidente Michela Molinelli, la vice Patrizia Subissati, la segretaria Simona Brunella e i consiglieri Marco Moresi, Gianluca Tenenti, Marcello Mazzan e Anida Tokrri. "Siamo un gruppo coeso – dice Molinelli –. Sia i soci che residenti e villeggianti sono stati molto entusiasti e pronti a mettersi in gioco. Vogliamo ringraziare tutti i Pionieri che si sono succeduti nel tempo e confidiamo di rendere loro onore con il nostro impegno e la nostra dedizione".