Pirani, una giunta a sette con tre donne

Dovrebbe tenersi entro la settimana la cerimonia di consegna delle chiavi del municipio di Osimo al neo sindaco Francesco Pirani che, forte della coalizione di tutto il centrodestra, ha vinto al ballottaggio con 8.279 voti (50,49 per cento) battendo il centrosinistra di Michela Glorio (8.117 voti, il 49,51 per cento). Su 31.771 chiamati al voto hanno votato in 16.633 (il 52,35 per cento), schede nulle 142, bianche 91, contestate 4. Ieri c’è stata la validazione dei verbali della commissione elettorale e la proclamazione degli eletti, poi entro 10 giorni dovrà essere convocato il Consiglio comunale durante il quale avverrà il giuramento del sindaco e sarà nominata la giunta. Nel nuovo civico consesso appaiono tanti volti storici e alcune new entry.

Sarebbero proprio tra quelli gli assessori per cui però a oggi c’è massimo riserbo sui nomi. Pirani ne dovrebbe nominare 7 (massimo per un Comune come Osimo, stesso numero della precedente giunta Pugnaloni bis), di cui almeno 3 donne.

"Occorre da subito riorganizzare i servizi con risposte immediate per i cittadini e poi inizieremo i grandi progetti. Il nostro programma si basa sull’ascolto. Per quanto riguarda la giunta, ho le mie idee da tempo ma per ora posso dire che sarà la competenza a prevalere – dice Pirani -. Sono tutto per la mia città, sulle spalle dei miei figli ho lasciato il peso dell’azienda. Ringrazio la mia compagna Paola e tutti i simpatizzanti e volontari, sento il peso della responsabiltà di fare bene per Osimo". Ci sono alcuni rumors che si rincorrono già tra i corridoi di palazzo e che darebbero per certo Graziano Palazzini (ex presidente Asso e candidato nella lista Pirani sindaco) assessore, come Renato Frontini (FdI), già presidente Confcommercio Osimo, e Marco Fioranelli (lista di Achille Ginnetti per Sandro Antonelli con cui Pirani si è apparentato, e che non è tra i consiglieri comunali).

Ci sono anche i nomi di Alberto Maria Alessandrini (Lega, candidato senza simbolo con Antonelli) e Matteo Sabbatini (candidato per Su la testa, una delle Liste civiche storiche di Dino Latini). Per le donne si fa il nome di Giulia Dionisi, psicologa (Rinasci Osimo per Antonelli), e Monica Bordoni (lista Latini) che però, assieme allo stesso Antonelli, potrebbe accarezzare l’idea di un ruolo al vertice Astea. La carica di vicesindaco a Bordoni o Frontini. C’è chi sostiene poi che all’ex sindaco Stefano Simoncini sia riservata la presidenza del Consiglio.

Silvia Santini