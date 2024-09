Pistola, coltello e droga: foglio di via

Trovato con pistola, coltello a serramanico e anche droga: 50enne non potrà più mettere piede a Maiolati Spontini. Qualche settimana fa l’uomo era stato arrestato in un negozio a Maiolati Spontini e, da successiva perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa, munizionamento e un coltello a serramanico. Scattata la perquisizione, all’interno della sua casa è stata trovata droga detenuta ai fini di spaccio. L’uomo, italiano, 50enne aveva già numerosi precedenti a suo carico e, ai fini della pericolosità sociale, è stata valutata anche la sua assidua frequentazione con pregiudicati. A seguito dell’istruttoria condotta dai poliziotti della divisione Anticrimine il Questore di Ancona Capocasa ha emesso nei suoi confronti una doppia misura di prevenzione: un avviso orale e un foglio di via da Maiolati Spontini. Con la prima l’uomo è stato ammonito oralmente e, se non dovesse cambiare condotta di vita, la valutazione si aggraverà e l’uomo potrà essere sottoposto alla sorveglianza speciale. Il foglio di via gli impedirà invece di fare ritorno a Maiolati fino al 2027.