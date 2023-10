Pittore, incisore e scrittore: ecco l’omaggio a Luigi Bartolini

Mostre, convegni e incontri per ricordare il 60esimo anniversario della morte di Luigi Bartolini (1892 - 1963), pittore, incisore, scrittore e poeta nato a Cupramontana.

A coordinare il programma è la Regione, che ha coinvolto cinque Comuni, in vari modi legati alla vicenda umana e professionale dell’artista. Si inizia sabato (ore 17.30) a Palazzo Campana di Osimo, dove si terrà la conferenza ‘La poesia di Luigi Bartolini in relazione con le esperienze poetiche contemporanee’, a cui parteciperà Francesca Bernardini, già docente di Letteratura italiana alla Sapienza di Roma. Domenica 15 (ore 16.30) il Teatro Concordia di Cupramontana ospiterà ‘Luigi Bartolini, incisore, pittore, scrittore’, tavola rotonda cui interverrà il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, al quale si deve l’idea dell’iniziativa.

Il 24 ottobre (ore 16.30) altra conferenza, stavolta nella sala consiliare del Comune di Camerino: ‘Luigi Bartolini a Camerino. Professore innamorato e brigante gentile delle Muse’. Relatore sarà Francesco Maria Orsolini. Due le mostre. La prima avrà come sede i Musei Civici Palazzo Buonaccorsi di Macerata, dove da 28 ottobre al 7 aprile si potrà visitare ‘Luigi Bartolini. Attraverso il colore’, a cura di Manuel Carrera.

La seconda sarà ospitata dal Palazzo Ducale di Urbino. E’ ‘Al vivo nero: segni come poesia. Luigi Bartolini incisore’, a cura di Luca Cesari e Alessandro Tosi, visitabile dal 30 novembre al 1 aprile. L’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi parla di "occasione per ricordare uno dei figli illustri delle Marche, considerato, insieme a Giorgio Morandi e Giuseppe Viviani, tra i maggiori incisori italiani del Novecento. E’ poi l’autore del romanzo ‘Ladri di biciclette’ da cui Vittorio De Sica ha tratto l’omonimo film. E’ un omaggio dovuto, per riscoprire i legami di Bartolini con la regione e far conoscere anche ai giovani un grande marchigiano".

Il Comune di Macerata è capofila del progetto, che per l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta "valorizza uno dei più importanti artisti della prima metà del ‘900. Il comitato di studio presieduto da Sgarbi e sostenuto da Luciana Bartolini, figlia dell’artista, ha dato vita a un importante momento di analisi e valorizzazione". A presentare il programma ieri sono stati anche Enrico Giampieri, sindaco di Cupramontana, gli assessori alla cultura di Camerino e Osimo (Antonella Nalli e Mauro Pellegrini) ed Elisabetta Foschi del Comune di Urbino.

Raimondo Montesi