Più studenti a tempo pieno: "Mensa dal 16 settembre"

A una settimana dall’avvio dell’anno scolastico 2024/25, facciamo il punto con il vice sindaco e assessore alla cultura Riccardo Pizzi.

Assessore, si sono registrate variazioni riguardo al numero di iscritti negli istituti scolastici della città?

"Il numero totale degli iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello dello scorso anno scolastico. Si registra una maggiore domande dei tempi pieni e prolungati, diffusa in modo omogeneo su tutto il territorio".

Da quando sarà attivo il servizio di refezione scolastica?

"Partirà da lunedì 16 settembre, questo è stato possibile, come lo scorso anno, grazie all’impegno di tutti: colgo l’occasione per ringraziare l’Ufficio Scolastico Regionale, le Dirigenti Scolastiche cittadine e tutto il personale scolastico e l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune per il lavoro sinergico ha reso possibile anche quest’anno l’avvio della mensa in tempi congrui".

Il costo del pasto resterà invariato rispetto agli anni precedenti?

"Si, non subirà alcun aumento e continuerà ad esserci una particolare attenzione alla qualità e tipologia della somministrazione degli alimenti, grazie anche al gran lavoro da parte del servizio igiene e sanità degli alimenti dell’Ast Ancona e della Commissione Mensa".

Quali sono gli interventi in corso e in che scuole?

"Attualmente sono in corso lavori per l’edificazione del nuovo plesso della Marchetti che, una volta terminati, consentirà il trasloco della Media Marchetti e della scuola dell’infanzia Arcobaleno. Alla Cesanella invece stanno proseguendo i lavori di bonifica alla scuola dell’infanzia ‘Girotondo’ i cui alunni saranno ospitati temporaneamente nella primaria di via Botticelli, in attesa di poter far ritorno nei nuovi locali di piazzale Michelangelo. Ma ricordo che lunedì 9 settembre alle 17 si terrà l’inaugurazione della scuola primaria di Cesanella e contiamo di trasferire gli studenti nei nuovi plessi quanto prima".

Interventi importanti su edifici ormai vetusti…

"Ci tengo a sottolineare il grosso sforzo messo in atto dall’Amministrazione Olivetti per quanto riguarda la realizzazione di tre nuovi plessi e la messa in sicurezza del restante patrimonio edilizio scolastico comunale. E ci tengo ancor di più per quanto riguarda la realizzazione di tre nuove palestre scolastiche comunali. Dopo decenni di immobilismo su tale fronte, infatti, queste opere oltre a dare nuovi spazi per pratica sport agli alunni lo daranno anche alle società sportive cittadine negli orari extrascolastici".

Silvia Santarelli