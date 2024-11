Placido e Vincenti presentano al Gabbiano: "Eterno Visionario"

Due ospiti d’eccezione al Cinema Gabbiano di Senigallia. Sono Michele Placido e l’attrice Federica Luna Vincenti, rispettivamente regista e inteprete del film ‘Eterno visionario’, incentrato sulla vita di Luigi Pirandello. L’evento è organizzato dalla Fondazione Gabbiano di Senigallia in collaborazione con Fondazione Marche Cultura- Marche Film Commission.

Due le proiezioni del film, alle ore 18.15 e alle 21.15, al termine delle quali è previsto un incontro-dibattito con la coppia (Vincenti è anche la moglie di Placido). Biglietti acquistabili al botteghino o su www.cinemagabbiano.it. ‘Eterno visionario’ è stato presentato in anteprima mondiale alla XIX Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre, ed è quindi stato distribuito nelle sale in concomitanza con il novantesimo anniversario dell’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura allo scrittore siciliano.