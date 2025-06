"Plasticosa", al via una campagna per sensibilizzare sulla differenziata

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, celebrata lo scorso 5 giugno e che, nell’edizione 2025, ha affrontato il tema dell’inquinamento da plastica, Marche Multiservizi Falconara e il Comune, in collaborazione con l’Ata di Ancona, hanno lanciato l’iniziativa ‘Plasticosa?’ pensata per migliorare la raccolta differenziata della plastica e promuovere un riciclo più efficace. Attraverso un flyer informativo e lo slogan, la campagna mira a sensibilizzare i cittadini su una corretta raccolta della plastica. Esistono infatti numerose tipologie di materiali plastici, ma solo una parte dei prodotti di uso quotidiano può essere conferita nella raccolta dedicata.

"Sebbene possa sembrare semplice, spesso sorgono dubbi su cosa effettivamente possa rientrare nella raccolta della plastica – ha detto l’assessore all’Ambiente Elisa Penna –. Con ‘Plasticosa?’ vogliamo fornire indicazioni chiare ed efficaci, per permettere a tutti di conferire i rifiuti in modo consapevole". Per migliorare la qualità della raccolta è necessario evitare errori comuni, come inserire giocattoli o oggetti non idonei nei contenitori della plastica, e aumentare la percentuale di materiali effettivamente riciclabili.

"Quando si definiscono obiettivi di sostenibilità e si intende raggiungerli efficacemente, non si può più prescindere dal forte coinvolgimento della popolazione. Non basta più informare, ma occorre anche motivare e condividere. Una campagna come ‘Plasticosa?’ risponde al meglio a questa strategia: spiega in modo semplice ed efficace come differenziare la categoria più complessa dei rifiuti, la plastica, offrendo anche motivazioni e facendo leva su un visual emotivo. Ci auguriamo davvero che questa iniziativa contribuisca a migliorare i risultati della raccolta differenziata e del riciclo sul territorio, diventando un valido supporto per tutti i cittadini", ha aggiunto il responsabile della comunicazione istituzionali di Ata Ancona Matteo Giantomassi.

"Non è solo importante fare la raccolta differenziata, ma diventa sempre più decisivo farla nel modo corretto. Solo così si migliora la qualità e si può recuperare una quota maggiore di rifiuti differenziati", la chiosa dell’amministratore unico di Mms Falconara Giovanna Fraternale.