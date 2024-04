Pneumatico vola e centra due auto

Camion perde uno pneumatico che schizza sull’altra corsia e danneggia due vetture in transito. Si è rischiato grosso lunedì pomeriggio tra le 15,20 e le 15,30 lungo la superstrada, tra le uscite di Jesi Ovest e Jesi Centro. Tutto sarebbe partito dallo scoppio di una gomma di un camion che viaggiava da Fabriano verso Ancona. Il camion a quanto pare non si sarebbe fermato dopo lo scoppio e nello stesso tempo lo pneumatico è rimbalzato nella corsia opposta recando danni ingenti ad almeno due mezzi che viaggiavano lì in quel momento. Sono riusciti ad evitare fortunatamente l’incidente ma si sono visti precipitare pezzi dello pneumatico sopra il parabrezza. Il camion invece si sarebbe dileguato. "Abbiamo visto una grossa nuvola di fumo: uno spavento incredibile" commenta uno degli automobilisti lanciando un appello per ritrovare il camionista.