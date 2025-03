"Poca sicurezza su queste strade"

Francesco Bartolacci è lo storico pizzaiolo del Pinocchio: "Sono anni che lo diciamo, il problema qui è l’alta velocità dei mezzi che percorrono questo tratto di strada. Nonostante ci siano le strisce pedonali. Questo è il più grande problema. Qui sfrecciano le auto a 70 km all’ora, ci vorrebbe un rallentatore come c’è in altre strade. Qualche anno fa è capitato, infatti, che una donna sia stata presa sotto sulle strisce e trascinata lontano. Ci sono gli autobus che si fermano, ci sono le auto che entrano ed escono dagli stalli ed è un passaggio pericoloso, nonostante sia ben segnalato. Priorità alla sicurezza, soprattutto dei pedoni. Poi c’è il problema dei parcheggi, in questa piazzetta, ma ormai a questo ci abbiamo fatto l’abitudine, compreso il parcheggio selvaggio da parte di qualcuno, se si parcheggiasse meglio ci starebbero tutti".