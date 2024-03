Polfer, controlli rafforzati nelle stazioni e sui treni

Potenziati i servizi di controllo e di sicurezza a bordo dei treni: 109 le persone controllate di cui 21 positive ai controlli in Banca Dati Sdi. Eccolo, in sintesi, il bilancio della Polizia ferroviaria durante il servizio rafforzato di vigilanza a bordo. Il pattugliamento è stato disposto dal Compartimento Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo con sede ad Ancona in collaborazione con personale di Fs Security. In particolare, sono stati controllati il regionale 3922 partito da Ancona in direzione Rimini ed il regionale 4251, da Rimini diretto ad Ancona, con l’intento di aumentare i controlli volti a prevenire e reprimere i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario quali danneggiamenti, furti, rapine, accattonaggio molesto, aggressioni ai capitreno o ai controllori. L’intento è quello di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei viaggiatori che si muovono in treno che nella circostanza hanno accolto favorevolmente l’iniziativa mostrando gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto e collaborando fattivamente alle richieste degli operatori. Gli agenti hanno anche svolto servizio antiborseggio durante la fase di salita e discesa dei viaggiatori. Durante l’attività, la Polfer ha utilizzato gli smartphone in dotazione per il controllo, in tempo reale, dei documenti e la verifica di persone con precedenti di polizia o sospette. Molto utile è risultata anche l’attività svolta dal personale di Fs coi filtraggi eseguiti nelle stazioni di Ancona e Fano contro i "portoghesi".