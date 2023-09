Polizia locale ad alta tensione. Scontro e minacce tra due ufficiali. E manca ancora il comandante

di Pierfrancesco Curzi

Tensione alle stelle all’interno del comando della polizia locale di Ancona: due membri del personale, altrettanti ufficiali pare, si sarebbero scontrati in maniera abbastanza forte durante il lavoro per questioni non ancora del tutto chiarite. Il fatto è successo lunedì mattina. Dalle parole i due sarebbero passati alle minacce finendo addirittura alle mani, ma la dinamica della violenta discussione non è stata confermata. È stato necessario che dei colleghi intervenissero per evitare il peggio, mentre i due si minacciavano a vicenda annunciando di presentare delle querele di parte. Della questione è stato informato anche l’ufficiale che ha la reggenza del comando, Luca Martelli, in attesa che presto, questione di una, massimo due settimane, la giunta comunale annunci il nuovo comandante. Un comando sprovvisto di una guida e mai così ‘snello’ sotto il profilo della pianta organica, sceso addirittura a quota 80. La carenza di personale, la difficoltà a coprire tutti i servizi e a modulare i turni, tra ferie e riposi, senza dimenticare frizioni mai sopite tra gruppi all’interno del comando: tutto ciò può aver contato per arrivare a questo scontro così teso. Non ci sono solo notizie negative però in relazione al comando dei vigili urbani di Ancona. Ieri mattina la giunta comunale ha approvato, su proposta del vicesindaco e assessore alla sicurezza urbana e polizia locale, Giovanni Zinni, un progetto di adesione al bando regionale per l’erogazione di contributi a favore di enti locali. Un documento redatto in forma singola o associata, per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali destinate all’esercizio delle funzioni di polizia locale, per un valore di 575 mila euro: "Grazie alla Regione Marche e a questo bando contiamo di implementare le dotazioni tecnologiche per la polizia locale, in particolar modo per essere più efficienti nelle operazioni di polizia giudiziaria, in quanto è stata prevista l’acquisizione di una fototrappola. Intendiamo, inoltre, aumentare l’efficienza nella rilevazione degli incidenti stradali attraverso l’implementazione del sistema satellitare – ha detto il vicesindaco Zinni – Abbiamo, infine, approfittato di questo bando per agevolare la riassegnazione di dotazioni che andavano rinnovate, come, ad esempio, una radio portatile. La delibera si muove nella direzione di potenziare l’attività della polizia giudiziaria, di prevenzione della pubblica sicurezza, del controllo del traffico e del rilevamento degli incidenti stradali".