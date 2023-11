Polverari racconta: "Pellegrino Tibaldi e le occasioni di Ancona"

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di arte, ma anche per chi è interessato alla storia di Ancona. Stiamo parlando dell’incontro ‘Pellegrino Tibaldi e le occasioni di Ancona’, ovvero il racconto della permanenza nel capoluogo marchigiano di uno dei maggiori interpreti del manierismo, in programma questo pomeriggio (ore 17.30) al Museo Archeologico Nazionale. Il relatore è Michele Polverari, ex direttore della Pinacoteca civica ‘Francesco Podesti’, un nome una garanzia. Essendo i posti limitati la prenotazione è consigliata (071202602).